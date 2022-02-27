Политолог: переговоры РФ с Украиной могут пройти в понедельник утром

Переговоры РФ с украинской стороной могут пройти утром в понедельник. Такое развитие событий предсказал в беседе со «Звездой» белорусский политолог Юрий Воскресенский, причастный к соорганизаторам процесса.

«Украинская делегация приняла решение ехать через Польшу для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Видимо, они боятся случайной ракеты или действий территориальной обороны, которая может принять их за диверсантов. Они же там всем автоматы пораздавали», - указал специалист.

Политолог объяснил, что в связи с нежеланием Киева двигаться напрямую в Гомель, по кратчайшей дороге, был выбран круговой путь через Польшу и «Варшавский мост» в Бресте. С таким маршрутом, по словам эксперта, украинцы смогут прибыть к месту проведения переговоров в гомельском приграничье не раньше утра завтрашнего дня.

Воскресенский добавил, что в настоящее время на польских дорогах наблюдаются серьезные заторы, затрудняющие движение транспорта. Подобная ситуация, как заметил специалист, вызвана большим количеством людей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители украинской стороны выдвинулись на переговоры с Россией в Гомельскую область. Перед этим лидер Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.