Российская дипмиссия в Стамбуле не получала информацию о возможности закрытия проливов

Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле не получало каких-либо уведомлений от турецкой стороны о возможности закрытия проливов для российских кораблей.

«Каких-либо уведомлений по этому вопросу генконсульство не получало. В принципе вся переписка по вопросам, связанным с имплементацией Конвенции Мотре, осуществляется посольством России в Анкаре с МИД Турции», - приводит РИА Новости комментарий от российской дипмиссии.

Ранее в пятницу, 25 февраля, внешнеполитическое ведомство Турции отреагировало на просьбу Украины перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы. Так, предложение Украины по закрытию для российских кораблей проливов не может быть осуществимо. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.