МИД Турции отреагировал на просьбу Украины перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы

Предложение Украины по закрытию для российских кораблей проливов Босфор и Дарданеллы не может быть осуществимо. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он напомнил, что, согласно конвенции Монтрё, Турция как невоюющая сторона может закрыть проливы для военных кораблей воюющих государств. Но в случае с российским флотом сделать это нельзя.

«Даже в таком случае у России есть право проходить проливы. Конвенция предусматривает возвращение военного флота на базу», - отметил он в интервью газете Hürriyet.

Ограничить проход российских кораблей через турецкие проливы накануне призвал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Владимир Путин утром 24 февраля в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью.