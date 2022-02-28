МИД КНР заявил, что Китай и Россия продолжат нормальное торговое сотрудничество

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики заявило, что, невзирая на все текущие геополитические сложности, Китай и Россия продолжат торговое сотрудничество.

Отмечается, что оно будет «в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды». Об этом сообщил во время брифинга в понедельник, 28 февраля, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай и Россия будут продолжать нормальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», - цитирует РИА Новости заявление китайского дипломата.

Немногим ранее Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает санкции как способ разрешения конфликтов. В контексте ответа о позиции китайской стороны по отключению России от международной межбанковской системы SWIFT он отметил, что «Китай выступает против односторонних санкций».