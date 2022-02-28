КНР выступает против односторонних санкций в отношении России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает санкции как способ разрешения конфликтов. В контексте ответа о позиции китайской стороны по отключению России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT он отметил, что «Китай выступает против односторонних санкций».

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», - цитирует китайского дипломата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по итогам экстренной видеоконференции главами министерств иностранных дел 27 стран Евросоюза было принято решение об отключении ряда российских банков от SWIFT, а также полное закрытие воздушного пространства ЕС для России.