За сутки в России госпитализированы 6 382 человека с COVID-19

В России за сутки были госпитализированы 6 382 человека с коронавирусом. При этом количество зараженных составило 106 920 человек. Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 733 человека за сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, учитывая клинические особенности «омикрона», можно говорить о смягчении требований по профилактике коронавируса.