За сутки в России госпитализированы 6 382 человека с COVID-19
От коронавируса вылечились 116 742 тысяч человек за сутки.
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
В России за сутки были госпитализированы 6 382 человека с коронавирусом. При этом количество зараженных составило 106 920 человек. Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 733 человека за сутки.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, учитывая клинические особенности «омикрона», можно говорить о смягчении требований по профилактике коронавируса.