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Попова допустила смягчение ограничений по коронавирусу в России

Виктория Ивашечкина
16:40 22.02.2022
По словам главы ведомства, рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах.
Попова допустила смягчение ограничений по коронавирусу в России
© Фото: Anna Shvets, Pexels
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, учитывая клинические и эпидособенности «омикрона», можно говорить о смягчении требований по профилактике коронавируса. Об этом она рассказала во время заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах, заведениях общепита, передает РИА Новости.

«Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете», - добавила Анна Попова.

В понедельник, 21 февраля, власти Москвы заявили, что в столице ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля.

По словам руководителя оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице Анастасии Раковой, на данный момент наблюдается снижение заболеваемости среди детей и подростков.

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