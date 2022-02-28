УФСБ Москвы: украинцы обратились с заявлениями о попытках спецслужб Украины использовать граждан для диверсий в РФ

Украинские спецслужбы предпринимают попытки использовать граждан страны для проведения диверсий на территории России. Об этом сообщили в московском управлении ФСБ РФ со ссылкой на обращения граждан Украины.

«Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее ФСБ РФ показала кадры прибытия на территорию Российской Федерации девяти военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Как утверждается, они отказались от дальнейшего прохождения службы на Украине.