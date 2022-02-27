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ФСБ опубликовала кадры перехода еще девяти пограничников Украины на территорию России

Анна Назайкина
20:49 27.02.2022
В четверг, 24 февраля, в ФСБ сообщили, что украинские пограничники стали массово покидать места дислокации на российско-украинской границе.
© Видео: ЦОС ФСБ © Фото: ЦОС ФСБ
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Федеральная служба безопасности России показала кадры прибытия на территорию Российской Федерации девяти военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Как утверждается, они отказались от дальнейшего прохождения службы на Украине.

«27 февраля т.г. через государственную границу Российской Федерации в Ростовской области и Республике Крым прибыли 9 военнослужащих ГПСУ, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

В то же день в ФСБ РФ сообщили о прибытии в Брянскую область и Крым 42 пограничников, которые, как сообщалось, отказались продолжать службу на Украине. Также в пятницу в МО РФ сообщили, что на пограничном контрольно-пропускном пункте в Воронежской области 20 сотрудников управления пограничной службы Украины добровольно сложили оружие и обратились за помощью к своим российским коллегам.

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