Басурин сообщил о минировании большей части Мариуполя ВСУ

Пресс-секретарь военного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины заминировали большую часть Мариуполя. Представитель ДНР сообщил, что жители города удерживаются в заложниках.

Также Басурин добавил, что вопрос освобождения этого города будет решаться на переговорах во избежание больших жертв. Как передает его слова РИА Новости, «операция там будет идти тяжело».

Ранее пресс-секретарь военного командования ДНР заявлял, что националисты «Азова»* обстреляли из ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град» пригород Мариуполя. Он сообщал, что «перед украинскими боевиками стоит задача нанести максимальные потери гражданскому населению».

* Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная в России.