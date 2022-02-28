ЦБ порекомендовал банкам не вводить пени по кредитам на фоне санкций

Банк России порекомендовал банкам страны не назначать пени и не применять штрафы по кредитам заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось после введения ограничений после 18 февраля. Также регулятор представил меры по поддержке банков, которые должны обеспечить их устойчивость в условиях санкций.

В частности, финансовым организациям разрешено до 31 декабря 2022 года не ухудшать оценки качества и не создавать дополнительные резервы по ряду кредитов.

Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть оценку ссуд, обеспеченных имуществом I и II категории качества. Оценку стоимости имущества для расчета резервов рекомендовано делать, опираясь на рыночные цены по состоянию на 18 февраля.

Кроме того, с 28 февраля регулятор распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте.

Эта мера позволяет высвободить запасы в 733 миллиарда рублей (по оценке на 1 февраля). Нововведение будет действовать бессрочно.

Кроме того, совет директоров Банка России решил повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых.