Британия намерена ввести санкции против ЦБ РФ

Ряд рестриктивных мер против Центробанка России планирует ввести Великобритания. Соответствующее решение приняло правительство страны.

В заявлении пресс-службы британского Минфина говорится, что речь идет о дальнейших ограничительных экономических мерах в ответ на ситуацию на Украине. Совместные с США и ЕС меры будут направлены против Центрального банка Российской Федерации.

В документе говорится, что шаги направлены на то, чтобы не допустить использования ЦБ РФ своих валютных резервов и подорвать способность финансовой организации проводить операции с иностранной валютой, поддерживая курс рубля, пишет ТАСС.

Ранее Центробанк объявил о повышении с 28 февраля ключевой ставки до 20% годовых. По мнению представителей регулятора, такие меры позволят поддержать финансовую стабильность, а также защитить сбережения россиян от обесценения.