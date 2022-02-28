Мединский сообщил о прибытии украинской делегации через один-два часа

Российская делегация пока ожидает прибытия представителей Киева, на данный момент они не прибыли на переговоры в Белоруссии. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час. Соответственно, мы в 12 сядем за стол переговоров», - заявил Мединский.

Помощник президента РФ также заявил, что российская делегация готова вести переговоры столько, сколько потребуется.