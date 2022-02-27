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В ЛНР назвали ракетный удар ВСУ причиной взрыва на нефтебазе

Иван Линдеманн
08:23 27.02.2022
По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинцы применили тактические ракетные комплексы «Точка-У».
В ЛНР назвали ракетный удар ВСУ причиной взрыва на нефтебазе
© Фото: Народная Милиция ЛНР
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Взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики произошел в результате ракетного удара украинских Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

«Двадцать шестого февраля украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки», - говорится на сайте ведомства.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинцы применили тактические ракетные комплексы «Точка-У».

Взрыв произошел накануне вечером, в результате загорелось около 200 тонн дизельного топлива. Была информация о пострадавших.

Накануне в ДНР сообщили, что силы противовоздушной обороны Донецкой народной республики перехватили две ракеты ТРК «Точка-У». Оба снаряда не сработали. В результате повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

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