В ЛНР назвали ракетный удар ВСУ причиной взрыва на нефтебазе

Взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики произошел в результате ракетного удара украинских Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

«Двадцать шестого февраля украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки», - говорится на сайте ведомства.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинцы применили тактические ракетные комплексы «Точка-У».

Взрыв произошел накануне вечером, в результате загорелось около 200 тонн дизельного топлива. Была информация о пострадавших.

Накануне в ДНР сообщили, что силы противовоздушной обороны Донецкой народной республики перехватили две ракеты ТРК «Точка-У». Оба снаряда не сработали. В результате повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.