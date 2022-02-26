Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК «Точка-У»

Силы противовоздушной обороны Донецкой народной республики перехватили две ракеты ТРК «Точка-У». Об этом говорится в заявлении Штаба территориальной обороны ДНР.

«Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали. В результате повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили», - сказано в сообщении.

Также в ДНР заявили, что множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства. Как сообщается, в настоящее время на месте работают специалисты.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. Как объяснил Владимир Путин, Москве просто не оставили другого выбора. Сегодня в Киеве сообщили, что Россия и Украина проводят консультации о времени и месте переговоров.