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Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК «Точка-У»

Иван Линдеманн
08:38 26.02.2022
В ДНР заявили, что множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства.
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК «Точка-У»
© Фото: СК РФ
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Силы противовоздушной обороны Донецкой народной республики перехватили две ракеты ТРК «Точка-У». Об этом говорится в заявлении Штаба территориальной обороны ДНР.

«Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали. В результате повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили», - сказано в сообщении.

Также в ДНР заявили, что множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства. Как сообщается, в настоящее время на месте работают специалисты.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. Как объяснил Владимир Путин, Москве просто не оставили другого выбора. Сегодня в Киеве сообщили, что Россия и Украина проводят консультации о времени и месте переговоров.

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