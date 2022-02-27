Трамп заявил, что Путин переиграл Байдена в ситуации вокруг Украины

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин оказался умнее нынешнего американского руководства и переиграл его в ситуации с Украиной. Об этом Трамп заявил, выступая на Конференции консервативных кругов в США.

Бывший президент США заявил, что Владимир Путин оказался умнее американского лидера Джо Байдена. Однако проблема ситуации, по мнению Байдена, состоит не в этом.

«Проблема не в том, что Путин умный. Разумеется, он умный. Проблемы в том, что наши лидеры столь глупы», - заявил Трамп.

Экс-президент добавил, что ситуации с Украиной удалось бы избежать, если бы он остался главой государства.

Ранее Трамп уже давал нелестные оценки Байдену в контексте общения с Путиным. После саммита в декабре 2021 года Трамп заявил, что Байден в общении с российским президентом ведет себя некомпетентно, и наблюдать это взаимодействие печально.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для защиты Донбасса и демилитаризации Украины. Как ранее подчеркнули в Минобороны РФ, по позициям военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие, ударов не ведется.