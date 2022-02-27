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В парке «Патриот» состоялся гала-матч «Сила льда» с участием звезд хоккея

06:04 27.02.2022
В мероприятии принял участие семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Прославленные хоккеисты провели в субботу, 26 февраля, матч со звездами и любителями спорта на катке Соборной площади Главного храма Вооруженных сил. Участником гала-матча «Сила льда», приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества, стала команда «Легенды хоккея», которую представляли семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, один из лучших атакующих защитников, вице-президент КХЛ Александр Гуськов.

Впервые в составе команды были: главный тренер российской сборной по хоккею, олимпийский чемпион Алексей Жамнов и генеральный менеджер сборной России, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.

На лед также вышла команда звезд кино и телевидения с участием Аскольда Запашного, Игоря Огурцова и других артистов, и сборная Ночной хоккейной лиги.

«Приглашаем всех, кто любит хоккей. Приезжайте сюда, в парк "Патриот". Здесь можно и семьями кататься, и в хоккей поиграть. Много чего здесь интересного. Можно также посмотреть историю нашей воинской славы», - обратился Вячеслав Фетисов к любителям хоккея и остальным гражданам.

Команды провели товарищеские встречи в двух периодах и показательные серии буллитов. В рамках мероприятия также сыграли детские хоккейные команды из Подмосковья.

Напомним, товарищеские матчи, где звезды мирового хоккея встречаются с любительскими командами в рамках спортивного проекта «Выходи во двор», проводятся в разных муниципалитетах Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

В середине января текущего года легендарные российские хоккеисты провели матч с командой спортсменов-любителей в городе Красногорске. Игра, состоявшаяся на стадионе образовательного центра «Вершина», завершилась ничьей со счетом 3:3. Тогда в состав команды «Легенды хоккея» вошли такие именитые хоккеисты, как Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Сергей Шепелев и Виталий Прохоров. Тренерами звезд и любителей стали двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев и сын легендарного хоккеиста Владимира Петрова - Максим Петров.

Материал подготовил: Роман Захаров 

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