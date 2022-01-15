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Звезды хоккея сыграли вничью с дворовой командой в Подмосковье

Анна Берестовая
17:19 15.01.2022
Легендарные хоккеисты встретились на льду с любительской командой из Красногорска.
Звезды хоккея сыграли вничью с дворовой командой в Подмосковье
© Фото: ТРК "Звезда"
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Легендарные российские хоккеисты провели матч с командой спортсменов-любителей в городе Красногорске. Игра, состоявшаяся на стадионе образовательного центра «Вершина», завершилась ничьей со счетом 3:3.

Уникальное событие стало первой в истории встречей, на которой звезды большого спорта вышли на лед, чтобы посоревноваться дворовой командой, состоящей из простых жителей Подмосковья. Матч прошел на необычной для подобного события площадке – хоккейной коробке, установленной в Московской области в рамках программы губернатора региона «Открытый школьный стадион».

В состав команды «Легенды хоккея» вошли такие именитые спортсмены, как Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Сергей Шепелев и Виталий Прохоров. Тренерами звезд и любителей стали двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев и сын легендарного хоккеиста Владимира Петрова - Максим Петров, соответственно.

На протяжении игры команда звезд хоккея шла впереди. Второй период состязания завершился со счетом 3:2, однако юниорам удалось привести игру к ничьей в серии буллитов.

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