Посол РФ назвал ложью слова США об использовании Россией химоружия

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что слова Джен Псаки основываются на фальши, нацеливаясь на демонизацию России в глазах американского общества. Он сообщил это, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома об «использовании химического оружия» Россией и «множественном захвате» других стран.

«Заявление официального представителя Белого дома - это ложные в корне слова, нацеленные на демонизацию России в глазах американского общества и международного сообщества. Построенные на вопиющей лжи представления о якобы имевшем в нашей стране использовании химического оружия никогда не надоедали США и никогда не были удовлетворены какими-либо достоверными доказательствами», - сообщил российский посол в США в интервью.

В опубликованном в Facebook интервью он добавил, что Соединенные Штаты продолжают нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), запрещающая производство, накопление и применение химического оружия.

«Мы напоминаем вам, что США продолжают оставаться единственной страной, которая не выполнила свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия», - подчеркнул посол.

Он отметил, что Россия «полностью ликвидировала все существующие запасы этого типа вооружения».

«Российская Федерация полностью ликвидировала все существующие запасы этого типа вооружения. Этот факт был признан в международных масштабах. Мы ожидаем конкретные шаги от Вашингтона по освобождению мира от боевых отравляющих веществ», - заявил посол Антонов в своем интервью.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством угрозы Вашингтона выслать российского посла из США. Российский министр отметил, что у Российской Федерации есть «еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия».