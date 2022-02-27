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Гинцбург заявил о росте смертности из-за COVID-19

Роман Захаров
04:39 27.02.2022
Директор Центра Гамалеи призвал граждан РФ продолжать вакцинироваться против коронавируса.
Гинцбург заявил о росте смертности из-за COVID-19
© Фото: Pexels
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Заболеваемость COVID-19 в РФ идет на спад, однако показатель смертности от данной инфекции увеличивается. Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист при этом подчеркнул, что граждане России не должны прекращать прививаться от коронавируса.

«То, что заболеваемость пошла на спад, еще не говорит, что вирус перестал быть опасным. Есть еще такой показатель как смертность, к сожалению, он растет… Опасность страшная сохраняется, нужно продолжать прививаться», - объяснил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

По мнению эпидемиолога, показатель заболеваемости стал уменьшаться, поскольку многие люди сейчас переносят коронавирус «на ногах», а также большое количество граждан прошло иммунизацию. Александр Гинцбург также обратил внимание, что омикрон-штамм представляет опасность для групп риска, как и все предыдущие штаммы.

Ранее Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против вызванных омикрон-штаммом тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, согласно последним данным, составляет около 89%, а если человек сделал еще и бустерную прививку, то 93-94%.

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