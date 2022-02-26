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Гинцбург рассказал, как избежать тяжелого течения омикрон-штамма

Роман Захаров
04:13 26.02.2022
Директор Центра Гамалеи оценил эффективность «Спутника V» против штамма COVID-19 «омикрон».
Гинцбург рассказал, как избежать тяжелого течения омикрон-штамма
© Фото: Pexels
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Эффективность вакцины «Спутник V» против вызванных омикрон-штаммом тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, согласно последним данным, составляет около 89%, а если человек сделал еще и бустерную прививку, то 93-94%. Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Могу сообщить последние данные, что эффективность "Спутника V" по отношению к тем вариантам "омикрона", которые последние месяцы у нас циркулируют, по совместным данным с ведущими клиниками Москвы и по нашему сиквенсу. Если человек был провакцинирован "Спутником V", защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%», - объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Защита от заражения «омикроном» после вакцинации, по словам Гинцбурга, составляет около 56%, но ее можно повысить назальной формой вакцины.

Ранее директор Центра имени Гамалеи рассказал, что люди, которые прошли ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт», получают стопроцентную защиту от заражения COVID-19 сроком на три месяца.

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