СМИ сообщили о запуске КНДР очередной ракеты

Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Север может предпринять более провокационные действия в будущем, поскольку в прошлом месяце он выступил с завуалированной угрозой отменить многолетний добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности», - сообщило агентство.

Ранее Сеул и Токио созвали советы по нацбезопасности из-за испытаний новой ракеты в КНДР. Предположительно, речь идет о баллистической ракете. Ее запуск стал уже седьмым ракетным испытанием, которое провела Северная Корея с начала 2022 года.

Отмечается, то ракета пролетела 800 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. По некоторым данным, запущенная с территории КНДР ракета могла подняться на высоту до двух тысяч километров.