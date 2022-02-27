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СМИ сообщили о запуске КНДР очередной ракеты

Ян Брацкий
03:39 27.02.2022
Власти Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении осудили испытания властями КНДР баллистических ракет.
СМИ сообщили о запуске КНДР очередной ракеты
© Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency Globallookpress
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Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Север может предпринять более провокационные действия в будущем, поскольку в прошлом месяце он выступил с завуалированной угрозой отменить многолетний добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности», - сообщило агентство.

Ранее Сеул и Токио созвали советы по нацбезопасности из-за испытаний новой ракеты в КНДР. Предположительно, речь идет о баллистической ракете. Ее запуск стал уже седьмым ракетным испытанием, которое провела Северная Корея с начала 2022 года.

Отмечается, то ракета пролетела 800 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. По некоторым данным, запущенная с территории КНДР ракета могла подняться на высоту до двух тысяч километров.

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