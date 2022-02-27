Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

МО РФ: действия украинских националистов к захваченным военным РФ схожи с пытками германских нацистов в ВОВ

19:41 27.02.2022
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все украинские националисты понесут ответственность за свои действия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что действия украинских националистов к захваченным военным РФ схожи с пытками германских нацистов в ВОВ.

«Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную», - подчеркнул Конашенков.

По его словам, фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими.

«Также это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными», - подчеркнул официальный представитель МО РФ.

Конашенков подчеркнул, что все украинские националисты понесут ответственность за свои действия.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:41 Армия
Видео
МО РФ: действия украинских националистов к захваченным военным РФ схожи с пытками германских нацистов в ВОВ
16:43 Армия
Видео
МО РФ: подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов с фосфором в пригородах Киева
16:25 В стране и мире
Песков рассказал, как Украина согласилась на переговоры в Гомеле
15:10 В стране и мире
Видео
«Идет бой»: попавший под обстрел в Донбассе корреспондент «Звезды» рассказал о произошедшем
14:12 В стране и мире
В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.