МО РФ: действия украинских националистов к захваченным военным РФ схожи с пытками германских нацистов в ВОВ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что действия украинских националистов к захваченным военным РФ схожи с пытками германских нацистов в ВОВ.

«Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную», - подчеркнул Конашенков.

По его словам, фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими.

«Также это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными», - подчеркнул официальный представитель МО РФ.

Конашенков подчеркнул, что все украинские националисты понесут ответственность за свои действия.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов