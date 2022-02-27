Центробанк возобновляет покупку золота на внутреннем рынке

Центробанк с понедельника, 28 февраля, возвращается к покупкам золота на внутреннем рынке, которые он не осуществлял в течение почти двух лет. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», - сообщили в Банке России.

Как отмечается, стоимость покупки золота будет определяться каждый день на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Центробанк на фоне волатильности на финансовых рынках почти два года назад совершил приостановку покупки золота на внутреннем рынке.

Сегодня стало известно, что Еврокомиссия предложила запретить транзакции с Банком России и заморозить его активы в Европейском союзе. Ранее ЦБ на фоне ожидающихся санкций предоставил временное послабление банкам страны в отношении обязательности соблюдения размеров открытых валютных позиций.