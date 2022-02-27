FIFA: сборная России по футболу будет играть домашние матчи на нейтральном поле без зрителей

Международная федерация футбола (FIFA) заявила, что сборная России по футболу будет играть домашние матчи на нейтральном поле без зрителей.

«На территории России не будут проводиться международные соревнования, а домашние матчи (сборной) пройдут на нейтральной территории и без зрителей», - подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме этого, FIFA запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза (РФС), передает РИА Новости. Такое решение было принято в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.

«FIFA продолжит диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций», - говорится в сообщении.

Также в федерации подчеркнули, что в ближайшее время обсудит вопрос отстранения сборной России от соревнований.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.