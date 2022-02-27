Защитить народные республики Донбасса: каким было обращение Путина о начале спецоперации России

На часах еще нет и шести утра, страна только что отпраздновала День Защитника Отечества. Те, кто уже не спал в этот ранний час, услышали с экранов телевизоров речь, которая точно войдет в историю - это обращение Владимира Путина по своему значению можно сравнить, разве что с мартом 2014 года, когда было объявлено о вхождении республики Крым в состав России.

Президент заявляет: принято решение о проведении специальной военной операции, цель которой – защита граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые долгих 8 лет подвергались геноциду со стороны правящего киевского режима.

«Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно...Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса», - заявил российский лидер.

Также Владимир Путин обратился к народу Украины. Подробно и четко объяснил цели и задачи этой операции. Президент РФ особо подчеркнул, что эта мера ни в коем случае не направлена против народа Украины и призвал украинских военных хорошо подумать, если они получат приказ о наступлении.

«Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», - добавил он.

Особые слова были произнесены для тех, кто уже много раз игнорировал все попытки нашей страны решить проблему Донбасса исключительно мирным путем.

«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты», - сказал Путин.

Сколько бы Россия ни предлагала договоров по разным видам вооружений, по обеспечению безопасности в Европе, раз за разом все усилия упирались в глухую стену. Более того, на этом фоне постоянно шла эскалация конфликта на Донбассе. Долгих 8 лет там продолжались обстрелы украинской артиллерией, гибли мирные жители.

«Специальная военная операция по спасению жителей Донецкой и Луганской народных республик - это результат длительного и тотального игнорирования Западом объективных интересов нашей страны в области безопасности. Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциальный более масштабный военный конфликт в Европе. Россия на может допустить превращения Украины в занесенный над нами кинжал в руках Вашингтона», - заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

Долгие годы в связи с ситуацией на Донбассе против России шла беспрецедентная информационная война. Весь мир тщательно готовили к тому, что именно наша страна – «агрессор», что Украина – «несчастная жертва». Киев сталкивали с Москвой так же упорно и последовательно как Польшу с Советским Союзом в 1938 году во время Мюнхенского сговора, когда Запад ради своих интересов цинично разделил Чехословакию. Россия терпела беспочвенные обвинения, принимала все новые и новые санкции. И в конечном итоге ситуация подошла к той красной черте, о которой не раз заявлял Владимир Путин.

«Но нельзя не думать о безопасности такой большой страны, что кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, нарушить мирную жизнь в России — вот этого нельзя допустить. Именно поэтому президентом принято такое решение. Россия имеет полное право отстаивать свои интересы и свою национальную безопасность. В той обстановке, которая сложилась, по-другому обеспечить ее невозможно. Поэтому те, кто считают как-то иначе, они заблуждаются. Сейчас всем в России как никогда нужно сплотиться», - подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Отклик на призыв о помощи от республик Донбасса – это ни в коем случае не агрессия против Украины и ее народа - это вынужденная демилитаризация и денацификация страны.

Недоговороспособность нынешних властей Украины и стран Запада, и невозможность для России терпеть нынешнее положение дел в Донбассе, шансов на другое решение просто не оставили.