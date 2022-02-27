Путин осмотрел стройку Национального космического центра в Москве

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 27 февраля, посетил строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра в Москве. Президента сопровождали мэр столицы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом говорится на сайте Кремля.

Здание строится на участке 6,9 гектара на территории Центра Хруничева. Его площадь составит 250-270 тысяч квадратных метров, в нем будут работать около 20 тысяч человек. Завершение строительства ожидается в конце 2022 года.

Планируется, что в центре будут расположены базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры, а также административные структуры.

Кроме того, во время посещения Владимира Путина строители комплекса выразили поддержку спецоперации России по защите Донбасса.

Напомним, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения заявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса. Президент РФ призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. В свою очередь в Минобороны РФ обратили внимание, что ВС РФ не наносят удары по городам Украины.