«Все вы будете найдены»: в МО РФ обратились к причастным к издевательствам над российскими военными

В министерстве обороны РФ обратились к причастным к издевательствам над российскими военнослужащими и заявили, что все виновные будут найдены и понесут серьезную ответственность за свои преступления.

Фиксируются и идентифицируются лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских националистов, причастных к издевательствам над военнослужащими ВС РФ, отметили в МО России.

«Также это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», - сказал официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материл подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.