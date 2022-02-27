Лавров проинформировал главу МИД Турции о развитии ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Было отмечено, что беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

Во время телефонного разговора глава российского внешнеполитического ведомства проинформировал министра иностранных дел Турции о развитии ситуации на Украине на фоне проведения РФ специальной военной операции.

«Было особо подчеркнуто, что при выполнении поставленных задач демилитаризации и денацификации Украины приоритетным является обеспечение безопасности мирного населения», - сообщили в МИД РФ.

Также было добавлено, что Чавушоглу обратился к российской стороне с просьбой оказать содействие в возвращении домой находящихся на Украине граждан Турции

«В ответ были даны заверения в том, что все зависящее от российской стороны делается и будет делаться - при понимании, что ВСУ и неонацистские батальоны не станут использовать иностранных граждан для продвижения своих преступных целей», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.