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Москалькова заявила, что россияне сталкиваются с травлей за границей

Виктория Ивашечкина
18:57 27.02.2022
В частности, по ее словам, в соцсетях «иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России».
Москалькова заявила, что россияне сталкиваются с травлей за границей
© Фото: James Sutton, Unsplash
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, проживающие за границей, сталкиваются с травлей со стороны иностранных граждан из-за событий на Украине.

«Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», - рассказала омбудсмен в своем Instagram

По словам Москальковой, жители Европы и США винят россиян в происходящем в Украине только за то, что они граждане РФ. В частности, омбудсмен заявила, что к Татьяне Москальковой обратился дальнобойщик, которому разбили фары машины в Германии, при этом правоохранительные органы не предприняли никаких мер.

Владимир Путин утром 24 февраля в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Путин подчеркнул, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью.

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