Адвокат Медведчука рассказала об эвакуации политика из-за угрозы его жизни

Главу политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука эвакуировали в безопасное место в Киеве. Об этом «Звезде» рассказала его адвокат Лариса Чередниченко.

Юрист обратила внимание, что глава личной охраны парламентария еще в четверг предупредил ГПУ и СБУ об угрозах Медведчуку, которые поступают со стороны националистов.

«Имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука. В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а так же с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности», - объяснила она.

Сторона защиты обратила внимание, что то, что в стране ранее было введено военное положение, не отменяет Конституцию Украины и другие законы республики, поэтому все процедуры должны проходить в соответствии с УК.