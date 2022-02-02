Следствие возбудило уголовное дело после затопления краболовного судна в Приморье

В Приморье продолжается расследование по факту затопления краболовного судна «Акванавт» у причала порта Зарубино. В результате затопления один член экипажа - старший механик судна - погиб, эвакуировано 14 человек. По данному происшествию следователи завели уголовное дело.

«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, по ч. 2 ст. 263 УК РФ», - приводит РИА Новости слова представителя Восточного межрегионального СУТ СК России.

Судно обследуется водолазом. Часть его продолжает находиться над водой. По предварительным данным на «Акванавте» находится порядка 16 тонн топлива, его разлива не наблюдается. Сообщаются слова владельца краболова о его затоплении за несколько минут у причала номер 6 после начавшегося крена. Далее судно потеряло устойчивость и вода начала поступать во внутренние помещения.

«Проводятся мероприятия по поднятию судна на поверхность. На место происшествия выехала следственная группа», - дополнительно сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.

Незадолго до этого были опубликованы кадры с затонувшего краболовного судна «Акванавт» у причала порта Зарубино в Приморье.