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У причала порта Зарубино в Приморье затонуло краболовное судно

Алиса Кононенко
04:58 02.02.2022
По последним данным СМИ, старший механик судна погиб.
© Видео: newsbox24.TV © Фото: 25.mchs.gov.ru
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Краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала порта Зарубино в Приморье. 

«Краболов затонул, часть судна - над водой. На месте будет работать водолаз, обследует судно», - цитирует РИА Новости директора приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Ивана Агаревского.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры  на борту «Акванавта» находится 16 тонн топлива, однако разлива не наблюдается. Кадры с места ЧП опубликовал сайт newsbox24.TV. 

Сообщается, что к месту происшествия выдвинулись спасательные службы, водолазы и прокурор. По последним данным СМИ, старший механик судна погиб, его тело достали на поверхность, капитан краболова госпитализирован с переохлаждением.

Ранее в Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно.  

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