В стране и мире У причала порта Зарубино в Приморье затонуло краболовное судно Алиса Кононенко По последним данным СМИ, старший механик судна погиб. © Видео: newsbox24.TV © Фото: 25.mchs.gov.ru Читайте нас на: Краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала порта Зарубино в Приморье.



«Краболов затонул, часть судна - над водой. На месте будет работать водолаз, обследует судно», - цитирует РИА Новости директора приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Ивана Агаревского. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры на борту «Акванавта» находится 16 тонн топлива, однако разлива не наблюдается. Кадры с места ЧП опубликовал сайт newsbox24.TV. Сообщается, что к месту происшествия выдвинулись спасательные службы, водолазы и прокурор. По последним данным СМИ, старший механик судна погиб, его тело достали на поверхность, капитан краболова госпитализирован с переохлаждением. Ранее в Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика