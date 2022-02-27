МО РФ: в Мариуполе штурмовые отряды «Правого сектора»* терроризируют мирных жителей

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в Мариуполе штурмовые отряды «Правого сектора»* терроризируют мирных жителей.

«В Мариуполе прибывшие из львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита"», - отметил Конашенков.

Кроме того, по словам официального представителя МО РФ, группировка войск ЛНР при огневой поддержке ВС РФ за день продвинулась на 56 километров и развивает наступление.

«Подразделения вооруженных сил продвинулась еще на три километра в направлении Петровское и завершает разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток"», - также уточнил Конашенков.

Также был установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка.

По словам Игоря Конашенкова, ВСУ начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения заявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса. Президент РФ призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что ВС РФ не наносят удары по городам Украины.

В воскресенье, 27 февраля, Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Текст подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в России.