Украинская делегация отправилась в Гомель на переговоры с Россией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Белпрессцентр.

Глава делегации помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия будет ждать ответа от украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, украинская сторона сама предложила Гомель как место для переговоров с Россией. Также представитель Кремля подчеркнул, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинская сторона позже заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".