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ВС РФ получили приказ о наступлении на всех направлениях после отказа Киева от переговоров

19:40 26.02.2022
По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Вооруженные силы России после отказа Украины от переговоров получили приказ развивать наступление на всех направлениях. Об этом в субботу в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», - заявил он.

Он отметил, что накануне после заявлений Киева о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях российской спецоперации были приостановлены. Однако, в МО обратили внимание, что после того как украинская сторона отказалась от процесса переговоров, сегодня всем подразделениям отдали приказ о развитии наступления на всех направлениях.

В Минобороны РФ добавили, что силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ Российской Федерации развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины. Подразделения ВС ЛНР с боями продолжают наступление в направлении города Рубежное.

«Националистические батальоны применяют так называемые “бандер-автомобили”, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии», - отметил официальный представитель оборонного ведомства.

Однако, несмотря на это, сегодня силам Луганской Народной республики удалось расширить полосу наступления и продвинуться с начала операции на глубину уже до 46 километров, силы ЛНР заняли поселки Счастье и Муратово. В то же время группировка войск ДНР смогла продвинуться еще на 10 километров в направлении Петровское, под контроль народной республики Донбасса перешли Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

«Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам», - подчеркнули в МО России.

Официальный представитель министерства отметил, что, по данным фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых районах не только в Киеве, но и в других украинских городах.

«Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия....Делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов», - заявили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве также обратились к жителям Украины. Их призвали потребовать от киевских властей в срочном порядке убрать все тяжелые вооружения, которое было расположено в жилых районах города. Также в МО в очередной раз отметили, что российские ВС не наносят удары по жилым кварталам город Украины.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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