ФСБ предотвратила теракт по указанию боевиков ИГ* в Калужской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФСБ РФ предотвращен теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области», - говорится в сообщении ФСБ.

Уточняется, что в результате спецоперации задержан гражданин из Средней Азии, который вел подготовку к теракту по указанию боевиков ИГИЛ*.

В тайнике недалеко от арендованного злоумышленником жилья обнаружены компоненты для самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества и поражающие элементы. В мобильном телефоне мужчины находилась переписка с членами террористических структур.

«Задержанный дал признательные показания», - добавили в ФСБ.

Ранее ФСБ РФ показала кадры задержания боевиков, планировавших теракт в Крыму.

*ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая операция, запрещенная на территории РФ.