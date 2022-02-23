ФСБ показала кадры задержания планировавших теракт в Крыму.

Ранее ведомство сообщило о предотвращении теракта на полуострове. В ФСБ подчеркнули, что были задержаны шесть граждан России. Все они являются сторонниками запрещенного в РФ «Правого сектора»*.

Также сообщалось, что у одного из готовящих теракт были изъяты компоненты самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества.

«В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет», - говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, задержанные готовили взрыв в одном из православных храмов полуострова с целью устрашения населения.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в России