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СМИ: запрет на полеты над ЕС может стать частью нового пакета санкций против России

Анна Касаткина
13:10 27.02.2022
Данные меры министры иностранных дел ЕС собираются обсудить позднее в воскресенье, 27 февраля.
СМИ: запрет на полеты над ЕС может стать частью нового пакета санкций против России
© Фото: SevenStorm JUHASZIMRUS, Pexels
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Запрет на полеты российских самолетов над всей территории Европейского союза может стать частью нового пакета санкций против Москвы. Об этом со ссылкой на представителя ЕС сообщает агентство Reuters.

Данные меры министры иностранных дел ЕС собираются обсудить позднее в воскресенье, 27 февраля.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

В частности, сразу несколько стран заявили о закрытии своего воздушного пространства для РФ, среди них Великобритания, Польша, Чехия, страны Прибалтики и другие. Россия приняла в ответ симметричные меры.

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