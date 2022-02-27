Россия закрыла свое небо для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

В Росавиации заявили о закрытии российского воздушного пространства для авиаперевозчиков из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. Введенные ограничения распространяются и на транзитные рейсы.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Принятое решение соответствует нормам международного права и является ответной мерой на запрет полетов российских самолетов в воздушном пространстве вышеуказанных стран, уточнили в Росавиации.

При этом, полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются согласно расписанию, несмотря на закрытие Литвой своего неба. Теперь воздушные трассы пролегают над нейтральными водами Балтийского моря, что несколько увеличивает время полета.