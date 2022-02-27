В Брянскую область прибыли 30 сложивших оружие украинских силовиков
Министерство обороны опубликовало новое видео со сложившими оружие украинскими силовиками. В сообщении ведомства говорится, что они прибыли на автомобильный пункт пропуска пограничного перехода в Брянской области.
«Тридцать военнослужащих ВСУ, сотрудников пограничной и таможенной службы Украины добровольно сложили оружие и обратились за помощью к представителям ВС РФ», - говорится в сообщении МО.
Отмечается, что после удостоверения личностей украинских граждан и их письменного отказа от участия в боевых действиях они смогут вернуться домой.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил с уважением относиться к тем украинским военным, которые решат сложить оружие. В Минобороны России сегодня заявили, что украинцы массово отказываются от участия в боевых действиях.
Материал подготовили Иван Линдеманн и Николай Баранов