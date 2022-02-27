Лондон заявил о готовности к приему украинских беженцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности официального Лондона к приему беженцев из Украины.

«Конечно, мы будем принимать беженцев… Наша страна играла историческую и героическую роль в оказании помощи людям, которые укрывались от разных конфликтов. Я знаю, что в интернете много фейков об этом, я хочу сразу положить конец этому и выражаю нашу готовность помочь с беженцами», - заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Специальная военная операция по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины началась рано утром, 24 февраля. Об этом в телеобращении к россиянам сообщил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что сложившиеся обстоятельства требуют решительных и быстрых действий. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.