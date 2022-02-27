Опубликованы кадры уничтоженных МиГ-29 ВСУ на аэродроме в Ивано-Франковске

В социальных сетях появилось видео с уничтоженными и поврежденными МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме в Ивано-Франковске. По последним данным министерства обороны России, ВС РФ поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что за время спецоперации по защите Донбасса Вооруженные силы сбили 8 боевых украинских самолетов и 7 вертолетов, на земле были уничтожены 28 самолетов. Кроме того, ВС РФ сбили 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У».

Также были уничтожены 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 223 танка и другие боевые бронированные машины.

Сегодня Минобороны также сообщило, что ВС страны полностью блокировали города Херсон и Бердянск на Украине, взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка. В российском ведомстве напомнили, что ВС РФ не наносят удары по городам и населенным пунктам. Минобороны России делает все для сохранения жизни мирных жителей.