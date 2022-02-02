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В Ханты-Мансийске опрокинулся пассажирский автобус

Марина Крижановская
07:01 02.02.2022
Около семи человек пострадали в результате аварии.
В Ханты-Мансийске опрокинулся пассажирский автобус
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Ханты-Мансийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса. Сообщается, что он опрокинулся в кювет. Прибывшие сотрудники «скорой помощи» оказывают помощь пострадавшим.

«Водитель автобуса не справился с управлением. Пострадали минимум семь человек, им оказывают помощь прибывшие наряды "скорой"», - сообщает источник «Интерфакса».

Приводится информация о нахождении в автобусе 13 пассажиров с учетом водителя.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске автокран протаранил пассажирский автобус. В результате ДТП женщина-водитель, управлявшая пассажирским транспортным средством, обратилась за медицинской помощью.

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