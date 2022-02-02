В стране и мире В Ханты-Мансийске опрокинулся пассажирский автобус Марина Крижановская Около семи человек пострадали в результате аварии. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Ханты-Мансийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса. Сообщается, что он опрокинулся в кювет. Прибывшие сотрудники «скорой помощи» оказывают помощь пострадавшим. «Водитель автобуса не справился с управлением. Пострадали минимум семь человек, им оказывают помощь прибывшие наряды "скорой"», - сообщает источник «Интерфакса». Приводится информация о нахождении в автобусе 13 пассажиров с учетом водителя. Ранее сообщалось, что в Хабаровске автокран протаранил пассажирский автобус. В результате ДТП женщина-водитель, управлявшая пассажирским транспортным средством, обратилась за медицинской помощью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика