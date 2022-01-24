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В Хабаровске автокран протаранил пассажирский автобус

Роман Захаров
07:31 24.01.2022
Медицинская помощь после ДТП потребовалась одному человеку.
В Хабаровске автокран протаранил пассажирский автобус
© Фото: Общественный транспорт Хабаровска, Вконтакте
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В Хабаровске автокран столкнулся с автобусом. В результате ДТП женщина-водитель, управлявшая пассажирским транспортным средством, обратилась за медицинской помощью.

«Авария произошла в 9.45 по местному времени. В Хабаровске по улице Суворова, на развязке, автобус 33 маршрута двигался в микрорайон "5 площадка". Водитель крановой установки при повороте не предоставил преимущество движения автобусу», - приводит РИА Новости слова старшего инспектора отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольги Голубевой.

Она добавила, что пострадавшую увезли на медицинское освидетельствование. В салоне автобуса в момент аварии находились 15 пассажиров. Никому из них помощь врачей после случившегося не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области на 53-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск легковой автомобиль врезался в заднюю часть школьного автобуса. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы лица.

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