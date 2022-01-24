В Хабаровске автокран протаранил пассажирский автобус

В Хабаровске автокран столкнулся с автобусом. В результате ДТП женщина-водитель, управлявшая пассажирским транспортным средством, обратилась за медицинской помощью.

«Авария произошла в 9.45 по местному времени. В Хабаровске по улице Суворова, на развязке, автобус 33 маршрута двигался в микрорайон "5 площадка". Водитель крановой установки при повороте не предоставил преимущество движения автобусу», - приводит РИА Новости слова старшего инспектора отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольги Голубевой.

Она добавила, что пострадавшую увезли на медицинское освидетельствование. В салоне автобуса в момент аварии находились 15 пассажиров. Никому из них помощь врачей после случившегося не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области на 53-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск легковой автомобиль врезался в заднюю часть школьного автобуса. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы лица.