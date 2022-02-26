На территории ЛНР 17 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие

Семнадцать военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие в Луганской народной республике (ЛНР). Они доставлены в расположение одного из подразделений ЛНР, им оказывается вся необходимая помощь.

Как уточняется, для военнослужащих организовано горячее питание. Им также предоставили возможность принять душ, переодеться в чистую одежду и позвонить близким родственникам.

Украинские военные подписали декларации об отказе от участия в боевых действиях против народных республик Донбасса. В случае отсутствия выявления фактов военных преступлений, все они вернутся в свои дома свободными гражданскими людьми.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для защиты Донбасса и демилитаризации Украины.

Как ранее подчеркнули в Минобороны России, по позициям военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие, ударов не ведется. Глава ведомства Сергей Шойгу распорядился командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим.