Байден издал меморандум о военной помощи Украине на $600 млн

Президент США Джо Байден наделил госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями для предоставления военной помощи Украине. Издан соответствующий меморандум, документ опубликовал Белый дом в пятницу, 25 февраля.

Как уточняется в документе, госсекретарь наделяется полномочиями определять, имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до $250 млн, а также полномочиями направить средства общей суммой до $350 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, военного обучения и подготовки.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для защиты Донбасса и демилитаризации Украины.

В Минобороны РФ заявили, что ударов по городам не наносится и мирным жителям Украины ничего не угрожает. Огонь также не ведется по позициям украинских военнослужащих, сдавших оружие.