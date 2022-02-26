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Байден издал меморандум о военной помощи Украине на $600 млн

Анна Касаткина
08:05 26.02.2022
Госсекретарь Энтони Блинкен документом наделяется полномочиями для выделения такой помощи.
Байден издал меморандум о военной помощи Украине на $600 млн
© Фото: Chris Kleponis, CNPConsolidated News Photos, Globallookpress
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Президент США Джо Байден наделил госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями для предоставления военной помощи Украине. Издан соответствующий меморандум, документ опубликовал Белый дом в пятницу, 25 февраля.

Как уточняется в документе, госсекретарь наделяется полномочиями определять, имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до $250 млн, а также полномочиями направить средства общей суммой до $350 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, военного обучения и подготовки.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для защиты Донбасса и демилитаризации Украины.

В Минобороны РФ заявили, что ударов по городам не наносится и мирным жителям Украины ничего не угрожает. Огонь также не ведется по позициям украинских военнослужащих, сдавших оружие.

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