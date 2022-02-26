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Небензя объяснил, почему Россия блокировала резолюцию СБ ООН по Украине

Анна Касаткина
07:17 26.02.2022
Документ одновременно является антироссийским и антиукраинским, заявил постпред РФ.
Небензя объяснил, почему Россия блокировала резолюцию СБ ООН по Украине
© Фото: МИД РФ, Globallookpress
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РФ блокировала осуждающую операцию по демилитаризации Украины резолюцию в Совбезе ООН, так как она была антироссийской и антиукраинской. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«РФ голосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции СБ», - сказал он.

По его словам, объяснять, почему документ антироссийский, даже не следует. Одновременно резолюция противоречит коренным интересам украинского народа, так как пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, уточнил Небензя.

Он добавил, что в документе не учитывается факт постоянного нарушения Киевом Минских договоренностей.

«Если бы его авторы попытались придать ему хотя бы отдаленно напоминающий сбалансированный документ вид, они не оставили бы за скобками вопросы, о которых нельзя забывать», - подчеркнул Небензя.

Кроме того, за скобками осталась и война «майданной хунты» против жителей востока страны, когда обстреливались мирные кварталы из пушек и систем залпового огня, сбрасывались бомбы, уточнил постпред.

Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по Украине, в котором содержался призыв к немедленному прекращению всех боевых действий на ее территории. За резолюцию, авторами которой стали США и Албания, проголосовали 11 стран-членов Совбеза, три воздержались.

Утром 24 февраля президент России заявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целью являются защита республик Донбасса от агрессии Киева и демилитаризация Украины.

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