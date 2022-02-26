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Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по Украине

Ян Брацкий
02:35 26.02.2022
Согласно тексту заблокированной резолюции, СБ ООН осуждал объявление Россией «специальной военной операции» на Украине.
Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по Украине
© Фото: Wang Ying, XinHua, Global Look Press
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Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по Украине, в котором содержался призыв к немедленному прекращению всех боевых действий на ее территории. За резолюцию, авторами которой стали США и Албания, проголосовали 11 стран-членов Совбеза, три воздержались.

Согласно тексту резолюции, Россия должна была немедленно вывести с Украины, в ее международно признанных границах, свои Вооруженные силы.

«СБ ООН сожалеет в связи с решением РФ относительно статуса отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины», - приводит РИА Новости фрагмент текста документа.

Кроме того, в Совбезе призвали Россию отменить принятые ранее решения о признании независимости республик Донбасса. СБ ООН призвал стороны придерживаться минских соглашений и вернуться к конструктивному формату переговоров.

В минувший четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Как отметил глава государства, в сложившихся обстоятельствах необходимо действовать решительно и быстро. На фоне возросшей интенсивности обстрелов, главы ДНР и ЛНР обратись к Кремлю за помощью. Путин призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.

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