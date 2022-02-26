Высоту орбиты МКС увеличили на 1,3 километра
Высоту орбиты МКС увеличили на 1,3 километра перед прибытием корабля «Союз МС-21» и возвращением «Союза МС-19». Об этом информирует Роскосмос.
«Высота орбиты МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19"», - приводит РИА Новости текст сообщения госкорпорации.
В Роскосмосе отметили, что 11 марта ожидается еще одна коррекция орбиты МКС.
Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» включились 04.22 мск и проработали чуть больше девяти минут. В настоящий момент средняя высота орбиты Международной космической станции составляет 418,1 километра.
Ранее в NASA заявили, что планируемое увеличение количества интернет-спутников Starlink на околоземной орбите может нести угрозу МКС.